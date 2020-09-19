CHP'li vekilin aracına taşlı saldırı

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, gürültü nedeniyle şikâyet ettiği bir kafenin sahibi tarafından evinde tehdit edildi. Kafe sahibi ve müdürü, daha sonra Kaboğlu'nun aracına taşla saldırdı. İki saldırgan serbest bırakıldı.





Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'li Kaboğlu’nun tehdit edildiğini, aracının saldırıya uğradığını ve saldırganların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.





Twitter hesabından açıklama yapan Barış Yarkadaş, “Şehir magandalarının yeni hedefi CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu oldu. Koşuyolu’nda sürekli gürültü yapan Sarışın Cafe’yi şikayet eden Kaboğlu’nun arabası cafenin sahibi ve müdürü tarafından parke taşıyla parçalandı. Arabanın camını kıran saldırganlar, taşı da arabaya bıraktı” dedi.





Saldırının ikin gün önce yaşandığını aktaran Yarkadaş, gözaltına alınan kafe sahibi ve çalışanının adli kontrol şartıyla serbest kaldığını belirtti. Kaboğlu ile konuşan Yarkadaş, Kaboğlu'nun şunları aktardığını ifade etti:





"Barış Bey, tam bir şehir eşkiyalığı örneği ile karşı karşıyayız. Bu kafe, mahallede kural tanımıyor. Sürekli gürültü yapıyor. Uyarılarımız sonuç vermeyince, şikayet ettim. Evime gelip beni tehdit ettiler. İki gece önce ise kapıdaki arabamı parke taşları ile parçalamışlar. Kullandıkları taşı da arabanın içine atmışlar. Polis saldırganları gözaltına aldı. Adli kontrol şartıyla bırakıldılar. Mahalle halkı bugün dayanışma gösterdi ve saldırıyı kınadı. Ben de süreci takip edeceğim.'"





Kaboğlu'nun yalnız olmadğını belirten Yarkadaş, "Bu gözü dönmüş saldırganlara, yargının gerekeni yapacağına inanıyor, büyük CHP ailesinin Kaboğlu'nun yanında olduğunu buradan bir kez daha ilan ediyorum" dedi.