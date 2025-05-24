CHP'li vekiller Boğaziçi Köprüsü’ne İmamoğlu pankartı astı

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun görsellerinin savcılık tarafından yasaklanması üzerine CHP milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Sosyalist Enternasyonal heyetinin, Boğaziçi Köprüsü’nün (Yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) altından geçtikleri esnada köprüde "Free İmamoğlu" "İmamoğlu‘na özgürlük" yazılı pankart açtı.



Pankart asan milletvekillerine el sallayan Özel, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı attı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır: Bu daha başlangıç mücadeleye devam!" ifadelerini kullandı.



CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP'li vekillerin köprüye "İmamoğlu’na Özgürlük” pankartı asmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.



Özçağdaş "Bu CHP'nin eylemi biz CHP olarak savcının verdiği karara yönelik tepkimizi gösterdik. Kendisinin alması gereken cevabı verdik. Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır. Onu da savcıyı da bağlayan hukuk ve anayasadır. Yurttaşlara suç isnat edersiniz, dosya hazırlarsınız. Böyle hazırlamazsınız tabi. Hukuka uygun bir dosya hazırlarsınız. Bu dosyayı hakimlere sunarsınız. Ancak İmamoğlu şu an masumiyet karinesinde olan bir yurttaştır. Siz onun resimlerini, sesini milletin gönlünden silemezsiniz. Herkes hukuk dairesinde kendi hukukunu uygulayacak. Savcı beye 'sen istediğin her şeyi özgürlüğüne sahip değilsin' dedik. Bu CHP'nin sesi soluğudur." dedi.



İMAMOĞLU’NDAN SONRA PANKARTINA DA SORUŞTURMA



Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için “Free İmamoğlu” yazılı pankartın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “adli işlem başlatıldı” duyurusu geldi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“24.05.2025 günü Saat 19:40 sıralalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yol Girişinde , CHP Milletvekilleri Mahmut TANAL, Suat ÖZÇAĞDAŞ, Ali GÖKÇEK, İlhami Özcan AYGUN, Ahmet Baran YAZGAN ve Nimet ÖZDEMİR tarafından,köprüden sarkacak şekilde üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun siluetinin bulunduğu ve üzerinde ‘FREE İMAMOĞLU’ yazılı pankartı astıkları görülmüş olup; Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya müdahale edilerek pankart kaldırılmış, konu ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır.”