Samanyolu Haber /Politika / CHP'li vekillerden Berat Albayrak'a 'Burası çok önemli' sürprizi /27 Kasım 2019 22:20

CHP'li vekillerden Berat Albayrak'a 'Burası çok önemli' sürprizi

Berat Albayrak'ın daha önceki bir konuşmasında yer verdiği ve alay konusu olan 'Bakın burası çok önemli' ifadeleri CHP'li vekiller tarafından bakın bu kez nasıl kullanıldı.

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CHP milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı enflasyonla ilgili yapacağı basın toplantısı öncesinde gerçek ekonomik verilerin yazılı olduğu ‘Bakın burası çok daha önemli’ döviziyle karşıladı.

CHP’li vekiller, enflasyon ile ilgili açıklama yapmak üzere salona giren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı “Bakın burası çok önemli” yazılı dövizle karşıladı.

“Esnaf perişan, çiftçi çaresiz, sokaklar işsiz dolu, gençler umutsuz” ifadeleriyle devam eden dövizde ülkedeki ekonomik bozulmanın verileri yer aldı.

Albayrak’ın hazırlattığı power point sunumlarını anlatırken sık sık “Bakın burası çok önemli” ifadelerini kullanması sosyal medyada da sürekli alay konusu oluyor.

Berat Albayrak ise açıklamasında, “2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programnda belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldi. 2019 yılında işsizlik oranının yüzde 12.9 olması bekleniyor. ” ifadelerini kullandı. Albayrak ayrıca, “Enflasyonun 2020 yılında yüzde 8.5 olması bekleniyor.” dedi.


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