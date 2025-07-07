CHP'li vekillere tezkerede şaşırtan detay

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, söz konusu gelişmeyi sosyal medya platformu X üzerinden duyurarak tepkisini dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkeresine göre, CHP’nin 135 milletvekilinden 61’i hakkında toplam 240 fezleke hazırlandı.Gökhan Günaydın, paylaşımında “Türkiye’nin birinci partisi CHP’nin 135 milletvekilinin 61’i hakkında 240 adet yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM’de” ifadelerini kullandı.Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı zamanda “Türkiye’nin ikinci partisi olan AKP’nin Genel Başkanı” olduğunu da hatırlatan Günaydın, bu durumu eleştirerek sözlerinim “Müesses nizam şahane, öyle değil mi?” diyerek sürdürdü.Fezlekelere ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı da Günaydın’ın paylaşımıyla gün yüzüne çıktı. Günaydın’ın sunduğu bilgi notunda, Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde imzacı olarak yer alan isimlerden biri, 2023 seçimlerinde CHP listelerinden Meclis’e giren, ancak sonrasında AKP sıralarına geçen Serap Yazıcı Özbudun oldu.