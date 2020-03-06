CHP'li Yalova belediyesi, AKP'ye geçti

Yalova Belediyesi, CHP’li Belediye Başkanı Vefa Salman’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimle AKP'ye geçti.







Vefa Salman’ın yerine Belediye Başkan Vekilliği’ne meclis üyesi AKP'li Mustafa Tutuk seçildi. İlk iki turda sonuçlanmayan seçimde, üçüncü turda 17 oy alan AK Partili meclis üyesi Mustafa Tutuk Yalova’nın geçici Belediye Başkanı seçildi.





Salman’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından AK Partili belediye meclis üyesi Nusret Karaalioğlu yerine vekâlet etti. Bu süreçte yasalar gereğince Yalova Valisi Muammer Erol meclisten olağanüstü gündemle toplanarak meclis üyeleri arasından bir ismi başkan vekili olarak seçmelerini istedi.





Bunun üzerine tek maddelik bir gündemle toplanan Yalova Belediye Meclisi’nde AK Parti grubundan Mustafa Tutuk, CHP’den ise Yavuz Bingöl başkan vekili olarak aday gösterildi. Yasa gereği kapalı zarf usulü ile yapılan oylamanın 1. ve 2. turlarında aranan 20 oya hiçbir aday ulaşamadı. Bunun üzerine 3. turda salt çoğunluğu alan adayın başkan vekili seçileceği belirtilerek oylama yapıldı. 30 meclis üyesinin 17’sinin oyunu alan Mustafa Tokat başkan vekilliğine seçildi.





Duvar'da yer alan habere göre, CHP’nin adayı Yavuz Bingöl ise 13 oyda kaldı. Böylece 2014 yılında CHP’ye geçen ve 2019 mahallî seçimlerinde de yeniden CHP’nin kazandığı Yalova Belediyesi 6 yıl aranın ardından yeniden AK Parti’ye geçmiş oldu. Seçimin ardından üyelere hitap eden Tutuk, suçun varlığı veya yokluğunun hukukun konusu olduğunu söyledi.





Yalova’da yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in yanı sıra Belediye Başkanı Vefa Salman da görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma CHP’li Vefa Salman’ın suç duyurusuyla başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı, Salman hakkında ‘ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet’ soruşturması başlatıldığını belirtmişti.





Vefa Salman, kurumun muhasebe biriminde görevli Reşat Ergin‘in kasadaki 1 milyon 428 bin lirayı zimmetine geçirip kaçmasının ardından suç duyurusunda bulunmuştu.





Görevden uzaklaştırma kararı üzerine Salman, “Yolsuzluğun boyutu yandaş medyada yazıldığı, sosyal medyada abartıldığı gibi değildir. Altını bir kez daha çiziyorum. Bugün itibariyle benim arkadaşlarımın, benim talimatımla ortaya çıkardığı yolsuzluğun miktarı 1 Milyon 428 bin TL’dir ve bu 41 seferdeki işlemde cereyan etmiştir” demişti