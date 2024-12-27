Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na emekli asker soruşturması /27 Aralık 2024 20:35

CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na emekli asker soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli askerleri sokağa çağıran CHP Genel Başkan yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası ve 1632 sayılı askeri ceza kanununun 95. maddesine muhalefet suçlarından resen soruşturma başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli askerleri teğmenler için ses yükseltmeye çağıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Bağcıoğlu hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası ve 1632 sayılı askeri ceza kanununun 95. maddesine muhalefet suçlarından resen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, teğmenlerin ‘’Mustafa Kemal'in Askerleriyiz’’ sloganları eşliğinde kılıçlarını sallamaları sonrasında olay büyümüştü. Bu durumun ardından, teğmenler hakkında soruşturma başlatılmış ve ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise, kendisi gibi emekli olan askerlere sokağa çıkmaları yönünde çağrı yapmıştı.
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