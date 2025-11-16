CHP'li Yavuzyılmaz: 'AKP, İBB'de paralel belediye yapılanması oluşturmuş'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili İBB'de 15 yıl süren AKP dönemiyle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.





Yavuzyılmaz'ın belirttiğine göre AKP döneminde İBB'de 'Yeni Başkanlık' adı verilen bir belediye yapılanması oluşturulmuş.





"AKP DÖNEMİNDE İBB'DE PARALEL YAPI OLUŞTURULMUŞ"

Halktv'de yer alan habere göre paralel yapının bir ile sınırlı kalmadığını da belirten Yavuzyılmaz, "Vakıfların İktisadi İşletmeleri üzerinden ikinci bir paralel yapının daha oluşturulduğunu, bu yollarla, İBB’ye ait kamu kaynaklarının bu yapılara aktarıldığını belgeledik" dedi.





"İBB'NİN NASIL SOYULDUĞUNU YARINDAN İTİBAREN BELGELERİYLE PAYLAŞACAĞIZ!"

İddia ile ilgili belgeleri pazar gününden itibaren kamuoyuyla payalaşacaklarını ifade eden Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:





"Kamuoyunun dikkatine sunuyorum! Yaptığımız araştırmalar neticesinde; AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde; ‘Yeni Başkanlık’ isimli paralel bir belediye yapılanması tespit ettik. Ayrıca, Vakıfların İktisadi İşletmeleri üzerinden ikinci bir paralel yapının daha oluşturulduğunu, bu yollarla, İBB’ye ait kamu kaynaklarının bu yapılara aktarıldığını belgeledik."