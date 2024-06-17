CHP'li yöneticiden Kılıçdaroğlu'na öneri: 'Özel'in karşısına İmamoğlu'nu çıkaralım'

Teyit etmek için Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden o ismi aradım. Bahsettiğim sözleri doğruladı. “Peki Kılıçdaroğlu önerinize ne dedi” soruma “Sadece dinledi” yanıtını verdi.





Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, "CHP’nin muhalefet olmaktan çıkacağını, Erdoğan’ın rotasına gireceğini savunan CHP yöneticisi, kasım ayındaki tüzük kurultayının seçimli hale gelmesini, Ekrem İmamoğlu’nun CHP genel başkan adayı olarak Özgür Özel’in karşısına çıkmasını, Kılıçdaroğlu’nun da anlaşarak İmamoğlu’na destek vermesini istemişti" diye yazdı.Barış Terkoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun kritik ziyaretçisi" başlıklı yazısında şunları kaydetti:"Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bıraktı ama siyasetten kopmadı. Kamuoyuna kritik mesajlar vermeye devam ediyor. Zaman zaman da CHP’liler başta olmak üzere siyasetin önemli isimleriyle görüşüyor.Geçenlerde CHP’de halen önemli bir görevde olan bir isimle fotoğrafını gördüm. Görüşmede neler konuşulduğunu duyunca çok şaşırdım. Sosyal medyadan zaman zaman normalleşme-yumuşama sürecine karşı olduğunu gösteren mesajlar paylaşan sözünü ettiğim CHP’li yönetici, Kılıçdaroğlu’na ilginç bir öneride bulunmuştu. CHP’nin muhalefet olmaktan çıkacağını, Erdoğan’ın rotasına gireceğini savunan CHP yöneticisi, kasım ayındaki tüzük kurultayının seçimli hale gelmesini, Ekrem İmamoğlu’nun CHP genel başkan adayı olarak Özgür Özel’in karşısına çıkmasını, Kılıçdaroğlu’nun da anlaşarak İmamoğlu’na destek vermesini istemişti.Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na, Özgür Özel’den daha mesafeli olduğunu bildiğim için “Bu önerinizi mümkün görüyor musunuz” diye sordum. CHP yöneticisi, Erdoğan’ın arife günü yaptığı “Kibarlıktan anlamayanlar İstanbul’da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar” açıklamasıyla İmamoğlu’nu hedef almasını hatırlattı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığının tepki çekeceğini ama CHP’yi yeniden Erdoğan karşıtı rotaya sokmak için İmamoğlu ile anlaşması gerektiğini söyledi. Bunun için önümüzdeki günlerde İmamoğlu ile de görüşeceğini, önerisini ona da anlatacağını aktardı. “Ekrem Bey, bu kez cumhurbaşkanının parti üyeleri tarafından belirlenmesi ihtimaline güveniyor ama Erdoğan ona siyasi yasak getirirse üç gün konuşulur, CHP’nin başına geçerse bu tehlike ortadan kalkar” diyerek devam etti. Batı başkentlerinde Özel’in değil İmamoğlu’nun karşılığı olduğunu, dikkate alındığını da ekledi. CHP’li yöneticinin, önümüzdeki günlerde İmamoğlu ile fotoğrafını görürsem ne konuştuğunu anlamış olacağım."