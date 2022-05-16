Samanyolu Haber /Medya / CHP'liler Atatürk Havalimanı'na gidiyor /16 Mayıs 2022 19:57

CHP'liler Atatürk Havalimanı'na gidiyor

Millet bahçesi yapılacağı açıklanan ve geçtiğimiz günlerde de bu yöndeki çalışmaların başladığı aktarılan Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'yla ilgili CHP İstanbul teşkilatından tepki geldiği belirtildi.

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Arnavutköy böglesindeki İstanbul Haalimanı'nın açılması sonrası uçuşların durdurulduğu Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi yapılacağı açıklanmış ve geçtiğimiz günlerde de bu yöndeki çalışmaların başladığı aktarılmıştı.

CHP İstanbul teşkilatı mensupları söz konusu duruma tepki gösterirken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havalimanına gideceklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yarın saat 11.00’de orada olacağız, doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP tarafından 'millet bahçesi' yapılmak istenen Atatürk Havalimanı'na iş makineleri resmen giriş yaptı. Tepkiler sürerken; CHP'den, pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan kalanı da sökülmek istenen Atatürk Havalimanı'na ilişkin bir hamle geldi.

SAAT VERİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın saat 11.00’de orada olacağız, doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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