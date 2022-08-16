Samanyolu Haber /Gündem / CHP'lilere 'köpek giremez' afişi göstermişti, Soylu'ya danışman oldu /16 Ağustos 2022 16:08

CHP'lilere 'köpek giremez' afişi göstermişti, Soylu'ya danışman oldu

2017 yılında Meclis’te muhalefet sıralarına ‘köpek giremez’ yazılı afiş gösteren eski AKP Antalya Milletvekili Gökçen Enç, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığına getirildi.

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Gökçen Enç, 2017 yılında, Meclis’te Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü sırada Genel Kurul salonundaki CHP’lilere ‘köpek giremez’ afişi göstermişti. Son milletvekili seçimlerinde de liste dışı kalan Gökçen Enç’le ilgili kararı duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Enç’le fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

“Birlikte Gazi Meclis’te milletvekilliği görevi yaptığımız dava arkadaşımız Gökçen Enç Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı görevine başladı. Hayırlı olsun.”



NE OLMUŞTU?
AKP’li Enç 2017 yılında Meclis’te gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin birinci turunda, Genel Kurul salonundaki muhalefete ‘Köpek giremez’ afişi göstermişti.

Anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda da dönemin Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Meclis kürsüsüne kendini kelepçeleyerek sıra dışı bir eyleme imze atmış, 1.5 saat kürsüde kalan Nazlıaka’nın kelepçesini AKP’li kadın vekiller keserek çıkarmıştı. Bu sırada AKP ile muhalefetin kadın vekilleri kavga çıkmıştı.

Çıkan kavgada, AKP’li Enç’in HDP’li Buldan ve eski CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’e saldırarak hastanelik ettiği ifade edilmiştii. Kavga sırasında protez kolu çıkan Pavey, kendisini iten kişinin Enç olduğunu açıklamıştı. HDP de daha sonra yaptığı bir açıklama ile Buldan’ın hastanelik olmasına sebep olan tekmeyi AKP’li Enç’in attığını açıklamıştı.
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