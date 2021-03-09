CHP'lilerin WhatsApp grubundan AKP'li köstebek çıktı

CHP’lilerin kullandığı kalabalık bir WhatsApp grubunda 'köstebek avı' başladığı öne sürüldü.







Cumhuriyet’te yer alan kulis habere göre, görevinden istifa ettirilen AKPli eski bir belediye başkanının son dönemde CHP’ye ilişkin Twitter paylaşımları ile bahse konu WhatsApp grubundaki içerik paylaşımları arasında eş zamanlılık görülmeye başlandı.





Grupta parti içi bilgilendirme amaçlı paylaşılan bazı bilgi ve belgelerin, kısa sürede AKP'li isim tarafından Twitter’dan yayımlanması CHP’lilerin dikkatini çekti. Bu gelişmeler üzerine WhatsApp grubunda 'köstebek avı' başlatıldı.





Bazı şüphelilerin tespit edilmesinin ardından kısa süre içinde grubun tasfiye edilmesi kararı alındı. Yeni oluşturulan WhatsApp grubuna katılımcı kabulünün ise “teyit” ve “referans” ile yapılacağı öğrenildi.