CHP'liye göre Yargıtay AKP'den istifaları perdeliyor, gerçek sayı 1.5 milyon kişi!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verilerine göre, AKP’nin 2017’de 10 milyon 719 bin 234 olan üye sayısı 9 milyon 816 bin 987’ye geriledi.







CHP Milletvekili Gürsel Tekin, istifa etmek isteyenlerin sayısının çok daha yüksek olduğunu ancak Yargıtay’ın sistemindeki bilinçli yavaşlatma nedeniyle bunun rakamlara yansımadığını iddia etti.





BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre AKP’den istifa etmek isteyen vatandaşların toplam sayısının bir buçuk milyonu geride bıraktığını savunan Tekin, “Yargıtay işlemleri yavaş ilerlediği için istifa ve üyelik düşürülmesi de frenlenmiş oluyor. Hızlandırsalar ortaya çıkacak rakama toptan baktığımızda şaşkınlık yaşayanlar olabilir” diyor.





İstifaların altında yatan gerçek nedeninin ekonomik sorunlar olduğunu kaydeden Tekin, "Bu kadar insanın oyunu verdiği partiden ayrılması pek de hayra alamet değil. Vatandaş toplumuna yabancılaşan siyasi iklimden sıkılmış durumda. Neredeyse hiçbir siyasi partiye oy vermek istemiyor” ifadesini kullanıyor.





Vatandaşların partiden istifa etme sorununu sadece AKP’nin yaşamadığını ancak en büyük etkinin iktidar partisinde görüldüğünü belirten Tekin, şunları kaydediyor:





“Süreç böyle devam ederse seçimlerde sadece kararsızlar değil sandığa gitmeyenlerin sayısında da önemli bir artış olabilir. Toplum umutsuzlaştıkça siyasetten de uzaklaşıyor. Kendisini hiçbir siyasi partiye yakın hissetmiyor. İşsizlik ve yoksulluk vatandaşın belini bükmüş durumda. Evine götüreceği ekmeğin derdinde… Toplumdan uzaklaşan ve kendisini saraya kapatan yönetim anlayışı değişmedikçe, vatandaş, seçip yolladığı milletvekilinin etkinliğinin elinden alındığını gördükçe siyasetten tamamen kopacaktır. İşte o zaman Türkiye’nin derin olan sorunları biraz daha derinleşmiş olacaktır. Kendisine yabancılaşan bir toplum ilerleyemez