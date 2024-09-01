CHP'nin 47 yıl sonra kazandığı şehirde, AKP'de istifa depremi

BAŞARAN: "İSTEDİĞİMİZ NETİCEYİ ALAMADIK"

AKP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran istifa metninde şunları yazdı:

31 Mart yerel seçimlerinde Adıyaman'da 47 yıl sonra CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere kazanmıştı. Seçimden aylar sonra AKP'nin ilçe teşkilatlarında peş peşe istifalar yaşandı.AKP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran istifa metninde, "Seçim sonuçlarını isteğimizi neticeyi alamadık. Halkımızın takdiri her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı.Ayrıca Besni İlçe Başkanı Murat Güner ve Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya'nın da görevden ayrıldığı öğrenildi."31 Mart mahalli idari secimlerinde fedakar ve cefakar teşkilatı mensuplarımızın emek yoğun bir gayret gösterdiler. Seçim sonuçlarını isteğimizi neticeyi alamadık. Halkımızın takdiri her seyin üstündedir."AKP Besni İlçe Başkanı da yerel bir medyadan alıntıladığı paylaşımında istifa ettiğini duyurarak, "Bugün olduğu gibi yarın da Besni için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.