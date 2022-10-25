CHP'nin ABD Temsilcisi gözaltına alındı

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Nedim Şener’in açmış olduğu hakaret davası nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.





İfade verdikten sonra serbest kaldığını da aktaran Özcan, "hukuka ve usule aykırı şekilde dün akşam bir yakalama kararı çıkartıldı ve anormal bir şekilde bu konuda kolluk güçleri görevlendirildi." ifadelerini kullandı.







Özcan kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir dizi paylaşımda şu ifadeleri kullandı:







KAMUOYUNUN BİLGİSİNE: Dün gece saat 2’de Ankara’da kaldığım otelde gözaltına alındım. Karakolda tebliğ yapıldıktan sonra, serbest kaldım. Bugün Ankara Adliyesi’nde ifade vereceğim.



Bugüne kadar 2 ayrı tazminat davası kazandığım Nedim Şener’in, tazminata mahkum edildiği aynı Twitter yazışmasından dolayı bana hakaret davası açtı.



Normal süreçte duruşma günü ifadeye gelmediğim takdirde yakalama kararı çıkartılması gerekirken hukuka ve usule aykırı şekilde dün akşam bir yakalama kararı çıkartıldı ve anormal bir şekilde bu konuda kolluk güçleri görevlendirildi.



Kolluk güçlerinin bana sadece tebligat yapacaklarını söyleyerek bu tebligatın her zaman olması mümkünken, beni gece 2’de otelde göz altına alınma kararı, itibar suikastinden başka birşey değil.



Ankara Adliyesinde ifade verdikten sonra serbest kaldım. Bu süreçte arayarak bana destek olan Genel Başkanımız Sn Kemal Kılıçdaroğlu, Rasim Bölücek, Derya Gödek, Adliye’de bana eşlik eden Ankara İl Başkanımız Ali Hikmet Akıllı, Tele 1 Washington Temsilcisi ağabeyim Yılmaz Polat, avukatlarım Hakan Kızılarslan, Selgin Tuncer, partimizin avukatları Çağlar Çağlayan ve Deniz Orhan başta olmak üzere, tüm dostlara teşekkür ederim.

