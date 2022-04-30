CHP'nin ABD Temsilcisi neden gözaltına alındı?









Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yarkadaş, "CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın ifade verme işlemi tamamlandı. Özcan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı" bilgisini paylaştı.









Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı için ABD’den geldiğim İstanbul’a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım" dedi."Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış" diyen Özcan, "Henüz detayları bilmiyorum. İfade vermeyi bekliyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.SERBEST BIRAKILDIGazeteci Barış Yarkadaş, "CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın Türkiye’ye girerken neden gözaltına alındığı belli oldu. CHP’li Özcan, Hürriyet Yazarı Nedim Şener’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ifade vermediği için yakalama kararı çıkarılmış" ifadelerini kullandı.