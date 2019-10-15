CHP'nin acı günü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski İstanbul Milletvekili Ali Topuz'un hayatını kaybetti.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şahsi Twitter hesabından Ali Topuz'un vefat haberini, "Partimizin iktidarında bakanlık görevlerinde bulunan, grup başkanvekilliği dönemini örnek aldığımız, değerli siyaset adamı Ali Topuz'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başımız sağolsun." sözleriyle duyurdu.





ALİ TOPUZ KİMDİR?





Ali Topuz, 1932'de Rize Çayeli'nde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul Belediyesi, İller Bankası ve İstanbul İmar Planlama Müdürlüğü'nde çalıştı.





Serbest mimarlık yaptı. Mimarlar Odası merkez yönetim kurulu üyesi, İstanbul Belediye meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı olarak görev yaptı. Yurt içi ve yurt dışında büyük inşaat projeleri uyguladı.





Türkiye İş Bankası'nda yönetim kurulu üyeli görevini ifa etti. Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darülacezeye Yardım Derneği'nde yönetim görevleri üstlendi.





BEŞ DÖNEM MİLLETVEKİLİ OLARAK SEÇİLDİ





15'inci, 16'ncı, 18'inci, 20'nci, 22'nci Dönem İstanbul Milletvekili. 37'nci Hükümet'te İmar ve İskân Bakanlığı, 40'ıncı Hükümet'te Köyişleri Bakanlığı, 42'nci Hükümet'te Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürüttü.





Topuz, 22 Temmuz 2007 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde CHP'den İstanbul milletvekili seçilmişti.