CHP'nin adayı kim olmalı? Anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı?

Asal Araştırma'nın aralık ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre; katılımcılar CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak en çok Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görmek istedi.





"Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusunun sorulduğu anketin sonuçları şu şekilde:





Recep Tayyip Erdoğan yüzde 26.5





Mansur Yavaş yüzde 17





Ekrem İmamoğlu yüzde 13.2





Hakan Fidan yüzde 6.3





Özgür Özel yüzde 5.1





Selçuk Bayraktar yüzde 4.9





Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 1.2





Fatih Erbakan yüzde 1.0





Diğer yüzde 3.1





Fikrim yok/Cevap yok yüzde 21.7





CHP'NİN ADAYI KİM OLMALI?

"Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusunun sorulduğu katılımcıların cevapları şöyle oldu:





Mansur Yavaş yüzde 35.5





Ekrem İmamoğlu yüzde 27.1





Özgür Özel yüzde 7.2





Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 4.9





Diğer yüzde 4.0





Fikrim yok/Cevap yok yüzde 21.3





ERDOĞAN VE ÖZEL YARIŞI

"Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu katılımcıların yanıtları şu şekilde oldu:





Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.4





Özgür Özel yüzde 26.1





Fikrim yok/Cevap yok yüzde 22.5





ERDOĞAN, YAVAŞ VE İMAMOĞLU ARASINDAKİ VERİLER

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olarak şıklara Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun gösterildiği bir seçim yarışında sonuçlar şöyle:





Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42.0





Mansur Yavaş yüzde 39.4





Fikrim yok/Cevap yok yüzde 18.6





Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45.5





Ekrem İmamoğlu yüzde 36.3





Fikrim yok/Cevap yok yüzde 18.2