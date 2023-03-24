Samanyolu Haber /Gündem / CHP'nin ağır topları aday olmadı: Bakan olmaya hazırlanıyorlar! /24 Mart 2023 14:43

CHP'nin ağır topları aday olmadı: Bakan olmaya hazırlanıyorlar!

CHP'de bazı önemli isimlerin bakan olmak için milletvekili adayı olmadığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun partisindeki bazı isimlere “Bakan olacaksınız, projelerinizi hazırlayın” dediği konuşuluyor.

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CHP’de milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süreci önceki gün doldu. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bir sonraki dönem de aday olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak bazı MYK üyelerinin “bakanlık görevi alacakları için adaylık başvurusu yapmadığı” ileri sürüldü.

Cumhuriyet'in haberine göre konuyla ilgili parti kaynakları, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm MYK üyelerini başvuru yapmasalar bile aday gösterebileceğini” söylese de Kılıçdaroğlu’nun bazı MYK üyelerine, “bakanlık görevine getirileceklerini” söylediği ve “çalışmalarına şimdiden başlamaları talimatını verdiği” ileri sürülüyor. CHP’de  “Genel sekreter Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Onursal Adıgüzel, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Ahmet Akın ve Bülent Kuşoğlu’nun adaylık başvurusunda bulunmayan isimler arasında yer aldığı” iddia ediliyor. 

ÖZKOÇ ADAY OLMADI
Bu arada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla bir sonraki dönemde milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. Bakan olup olmayacağı sorulan Özkoç, “Takdir edecekler, göreceğiz” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu ile konuyu görüşüp görüşmediği sorulan Özkoç, “Böyle bir görüşme doğru olmaz. Ailemle ve sevdiklerimle bu kararı aldım. Bundan sonra yürüyeceğim yolda bana bu görevi takdir edenler, bana yürütmede bir görev layık görürlerse orada olurum” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 başında parti yönetimine verdiği mesajda, “Bakanlıklar ve bürokraside yol yürüyeceğimiz arkadaşlar, milletvekilliği ve bürokrasi yönündeki tercihlerini gözden geçirmeli” ifadelerini kullanmıştı.
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