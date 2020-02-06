CHP'nin boykot kararı ardından CNN Türk'e ilk ret İmamoğlu'ndan

CHP’nin CNN Türk'ü boykot etme kararı almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te programlara katılmama kararı aldı.





Odatv'nin edindiği bilgiye göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 12 Şubat’ta Ahmet Hakan ile yapacağı Tarafsız Bölge programını parti kararı sonrası iptal etti.





Hafta başında gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında CNN Türk’ün yayınlarının son derece taraflı olduğu ve bu kapsamda kanalın boykot edilmesi yönünde bazı görüşler dile getirilirken bu yönde MYK’den bir karar çıkmamıştı.





MYK toplantısındaki görüşmelerin basına boykot kararı olarak yansıması üzerine dün CHP Genel Merkezi’ne CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova ve Hürriyet Gazetesi Temsilcisi Hande Fırat bir ziyaret gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp, Demirören Medya Grubu yöneticileri ile yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Özkan ve Konuralp, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bilgilendirdi.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CNN Türk yöneticileri ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından CHP'lilerin CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmaması yönünde karar alındığını duyurdu.