CHP'nin boykot kararı sonrası CNN Türk ne kadar takipçi kaybetti?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, dün yaptığı basın toplantısında CHP'nin CNN Türk'e boykot uygulama kararı aldığını bildirdi.





Boykot kararına göre, hiçbir CHP'li isim CNN Türk yayınlarına çıkmayacak.





Tuncay Özkan'ın açıklaması üzerine Twitter'da "#CnnTürkBoykot" hashtagi gündeme girdi.





CNN Türk'ün Twitter takipçi sayısındaki hızlı düşüş ise dikkati çekti.





Saat 17.30'da Tuncay Özkan'ın açıklaması öncesi 5.114.000 takipçisi bulunan CNN Türk, CHP'nin boykot kararının ardından ?4.931.441 takipçiye düştü.









BOT HESAP DESTEĞİ





Twitter'dan takipçi sayısı hızla düşen CNN Türk'ün, takipçi sayısı çok az olan bot hesaplar tarafından takip edildiği görüldü.







