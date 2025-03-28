CHP'nin boykot sitesi yeniden yayında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 24 Mart'ta Saraçhane'deki mitingde açıkladığı boykot firmalarına dair hazırlanan internet sitesi erişime engellenmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın boykot sitesinin yeniden yayına alındığını duyurdu.
JET HIZIYLA ERİŞİM ENGELİ
Halktv'de yer alan habere göre Özgür Özel'in boykot listesini açıklamının ardından ‘boykotyap.com’ adlı internet sitesi yayına alınmıştı. Muhalefete karşı İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına varan yargı kıskacı hemen devreye girerek internet sitesine hemen erişim engeli getirilmişti.
YENİDEN YAYINDA
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla "boykotyap.com" adlı websitesi erişime engellenmişti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın ‘boykotyap.com’ adlı internet sitesinin ufak bir değişiklik ile yeniden yayına alındığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Okakın’ın paylaşımı şöyle:
“Arkadaşlar! Ufak bir değişiklikle,
http://boykotyap.net yayında.
Tüketim gücünü direnişe dönüştür.
Halkı görmeyenleri biz de görmeyeceğiz!
#İmamoğluMilleteEmanet”