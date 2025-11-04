Samanyolu Haber /Gündem / CHP'nin ceza davasında mahkemeden ara karar! /04 Kasım 2025 10:27

CHP'nin ceza davasında mahkemeden ara karar!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da bulunduğu 12 CHP’li hakkında 1 ila 3 yıl hapis ve siyaset yasağı talep edilen ceza davasının ilk duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme davayı erteledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da bulunduğu 12 CHP’li hakkında 1 ila 3 yıl hapis ve siyaset yasağı talep edilen ceza davasının ilk duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, usul işlemlerinin tamamlanması ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun yanıtının beklenmesine karar verdi.

Mahkeme, davayı 13 Ocak 2026’ya erteledi.

NE OLMUŞTU?
CHP’nin 2023’teki 38. Olağan ve 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayları’nın iptali için açılan “mutlak butlan” davası Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 24 Ekim 2025’te “aktif husumet yokluğu” ve “konusuz kalma” gerekçeleriyle reddedilmişti. Böylece kurultayın iptaline ilişkin hukuk davası sonuçlanmış ve Özgür Özel ile mevcut yönetim görevine devam etmişti.

Ancak mutlak butlan davasından ayrı yürüyen ve “oylamaya hile karıştırma” iddiasına dayandırılan ceza davasının ilk duruşması, bugün saat 09.00’da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da bulunduğu 12 CHP’li hakkında 1 ila 3 yıl hapis ve siyaset yasağı talep ediliyor.

Soruşturma aşamasında 36 tanık dinlenirken 115 şüphelinin ifadesi alındı; 51 kişinin kurultay dönemine ait iletişim kayıtları istendi. İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “mağdur”, Lütfü Savaş “müşteki/tanık” olarak yer aldı. Dosyadan Özgür Özel, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer’in dosyaları vekil olmaları nedeniyle usul yönünden ayrı bir soruşturma olarak ayrılmış ve parlamenter büroya gönderilmişti. Geriye kalan isimlerin olduğu soruşturma da ayrılmış ve başka bir soruşturma numarası verilmişti.
