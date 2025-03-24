Samanyolu Haber /Gündem / CHP, İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı /24 Mart 2025 00:32

CHP, İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı

X (Twitter) hesabından Ekrem İmamoğlu'nun "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var!” sözlerini paylaşan CHP, İmamoğlu'nu resmen "cumhurbaşkanı adayı" olarak ilan etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin bugün yaptığı ön seçime katılmak için milyonlarca yurttaş sandık başına gitti.

15 MİLYONA YAKIN KİŞİ SANDIĞA GİTTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de paylaştığı bilgilere göre dayanışma oyları dahil toplam 15 milyona yakın yurttaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçti.

CHP RESMEN DUYURDU
Bunun üzerine CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var!” sözleri paylaşıldı ve İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu resmen ilan edildi.
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