CHP'nin eski vekillerine karikatür davası

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre Eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır hakkında, “Karikatür paylaşmak suretiyle cumhurbaşkanına hakaret suçu” iddiasıyla dava açıldı.







Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın katılırken, Tacettin Bayır ikamet ettiği İzmir’de adliyeye giderek ifadesini verdi.



Savcı, mütalaasında, “Hayvanların baş kısmına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın montajlı resmi ve üzerinde Tayyipler Alemi yazılı görseli @kilicdarogluk kullanıcı isimli Twitter hesabından ‘Eleştiri ve mizaha tahammül edeceksin. Etmelisin. Hapse atarak eleştiri ve mizahın önüne geçemezsin’ yorumu ile paylaşarak, TCK 299/1 maddesinde düzenlenen cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği, paylaşımların belirsiz sayıda kişinin görebileceği şekilde sosyal medya hesabı üzerinden yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun da gerçekleştiği sonuç ve kanatine varıldığı” iddiasında bulundu.



25. ve 26. Dönem İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 14 Mayıs 2024’te vekilliği sona erdikten sonra hakkında açılan dava hakkında SÖZCÜ Muhabiri Gökmen Ulu’ya açıklamalarda bulundu. Aynı paylaşımı yapan çok sayıda CHP’li eski vekil hakkında da aynı yönde davalar açıldığını belirten Bayır şöyle konuştu:





“AĞIR CEZADA YARGILANMAM ÇOK ENTERESAN”



- Bu karikatürü partimizin 7. genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Biz de yaklaşık 60 milletvekili genel başkanımızın paylaşımını retweet etmiştik. Üzerinden 6 yıl geçti. Bizim geçen sene milletvekilliği görevimiz sona erince ve dokunulmazlığımız kalkınca, sayın Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını paylaşanlara yönelik Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla dava açıldı. Hem de ağır ceza mahkemesinde. Halkın verdiği vekillik görevini yapmış olduğum için şimdi ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor olmam çok enteresan.



(Eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır)







POLİS MARİFETİYLE İFADEYE GETİRİLME TALİMATI



- Bana davayla ilgili tebligat ulaşmadı. Bunun üzerine mahkeme polis zoruyla ifadeye getirilmem için talimat vermiş. Polis merkezinden telefonla bildirilince İzmir Adliyesi’nde giderek ifademi verdim. Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret kastım olmadığını, AKP’nin siyasetteki gerilim politikası karşısında mizahla hiciv yaptığımızı belirttim. Hakim ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyor musunuz’ diye sordu. Elbette kabul etmedim. Suç işlemedim ki.





“KARİKATÜR DAVASI BERAATLE SONUÇLANMIŞTI”



- O zaman, düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanarak, ODTÜ mezuniyet töreninde karikatürün pankartını taşıdıkları için haklarında dava açılan üniversite öğrencileri beraat etti. Karikatürün çizeri bile beraat etti. Bugüne kadar karikatürlerle ilgili açılan bütün davalar reddedildi. Yargıtay içtihatları var. Buna karşın savcıların dava açamaması gerekiyor ama açıyorlar.







DOSYALAR BİRLEŞTİRİLMEDİ, AYRI DAVALAR AÇILDI



- Sadece bana değil, aynı iddiaya dayanarak bu paylaşımı yapan eski CHP’li milletvekillerine de ayrı ayrı dava açıldı, dosyalar birleştirilmedi. Bu durum, ayrı mahkemelerde farklı sonuçlar alınabileceğini düşündürtüyor. Bazı hakimler suç unsuru görmeyebilir, AKP’ye yakın bazı hakimler siyasi kararlar verebilir.





“SİYASET YASAĞI DA OLABİLİR”



- Örneğin, iki yılın üstünde hapis cezası verilmesi, siyaset yasağını da beraberinde getirir. Bizleri kilitler, önümüzdeki seçimlerde aday olmamıza mani olur, sahaya çıkıp çalışmamızı, siyasi faaliyet yapmamızı engeller.







“ŞU ANKİ MİLLETVEKİLLERİNE DE GÖZDAĞI AMACI GÜDÜLÜYOR”



- Bu davalar bir yandan eski milletvekilleri üzerinden bir intikam anlayışını ortaya koyarken, diğer yandan da mevcut milletvekillerine gözdağı anlamını taşıyor. Şu anki milletvekillerine, ‘Davranışlarına dikkat et, dokunulmazlığın düşünce sana da aynısını yaparız’ mesajıyla yumuşatma hamlesi olarak da yorumluyorum.







“BÖYLESİ 12 EYLÜL FAŞİZMİ’NDE BİLE YAŞANMADI”



- Savcının böylesi bir karikatürden hapis cezası ve siyaset yasağı talep etmesi 12 Eylül Faşizminde bile yaşanmadı. Darbeci Cumhurbaşkanı Kenan Evren hakkındaki, dönemin Başbakanı Turgut Özal hakkındaki karikatürleri hatırlayın. O dönemde bile böyle yapılmadı. Bunlar 12 Eylül dönemini bile iyice solladı.







“NORMALLEŞME VE YUMUŞAMADA SAMİMİ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR”



- CHP’nin yeni genel başkanı sayın Özgür Özel bir yumuşama gösteriyor. Geçen gün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Özür dile’ demesinden sonra sayın Özel, Dilruba Kayserilioğlu adına AKP seçmeninden özür diledi. Ardından ‘Siz de CHP’liler için çok kötü laflar ettiniz, halkımıza hakaret ettiniz, siz de özür dileyin’ dedi ama görünen o ki Tayyip beyin böyle bir niyeti yok. Siyasette normalleşme ve yumuşama konusunda sayın Erdoğan’ın samimi olmadığı görülüyor. Önümüzdeki süreçte Erdoğan İktidarının koltuğu korumak için her yolu deneyeceği ve gerilim siyaseti yapacağı anlaşılıyor.



Duruşma, Tacettin Bayır’ın savunmasını hazırlaması için süre verilmesi kararı alınarak, 21 Kasım 2014 tarihine ertelendi.

