CHP'nin İmamoğlu planı ne? Özel'den dikkat çeken açıklama

Özgür Özel, gündemin sıcak başlıklarına dair önemli açıklamalar yaptı. Ön plana çıkan başlıklardan biri ise cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu hakkındaydı. CHP, İmamoğlu'nun partinin adayı olarak açıkladı. Ancak hukuki olarak devam bilinmezlikler İmamoğlu'nun adaylığını da belirsiz hale getirdi.





CHP Genel Başkanı Özel ise İmamoğlu hakkındaki planlarını açıkladı. Özel'in açıklamalarında öne çıkan cümleleri ise şu şekilde:





İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Bir kere bizim A, B, C planımız yok. Taktiksel olarak Z'ye kadar var ama özünde şöyle bir mesele var. Biz dedik ki: "Cumhurbaşkanı, erken seçim istiyoruz ve cumhurbaşkanı adayını da erken belirleyeceğiz." Bunun üzerine biz adım attıkça onlar attı. Adayımızın adaylaşmasına engel olmak için her şeyi yaptılar. Partiye kayyum atamaya çalıştılar, hatta onu kesmek için kurultay yaptık. İBB'ye kayyum atamaya çalıştılar, 7 gün 7 gece orada kaldık milletimizle birlikte. Direniş eylem yaptık. İki tane dava, "Terör örgütü" dediler, "Yolsuzluk" dediler. Ekrem Bey'i içeri aldılar. Bana dediler ki: "Şimdi ne yapacaksın? B planın var mı?" "Var. Dayanışma sandığı kuracağım. Sadece CHP'liler değil, bütün milletimiz hangi partiden olursa olsun dayanışma için gelip oy atacak." dedim.





81 ilde dünyanın en büyük kampanyasını yaparız. Zaten o seçim şuna döner; "Ekrem İmamoğlu'nun hapiste mi kalsın, özgür mü olsun?" Referanduma dönüştürürsünüz. Türkiye'de otokrasi mi olsun?





Adayın isminin kim olduğunun önemi yok. En yüksek oyu kim alacaksa, Ekrem Bey içeride ise o aday olur ama o adaylık, o adaylık milletin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yerine, bu süreçte ona siyasi yasağını kaldırmak, hapisten çıkarmak, onun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılmış bir adaylık. Ha o aday olan arkadaşımız kimse Ekrem Bey geldikten sonra o arkadaşımız da başka bir göreve gelir. Ekrem Bey de yürütme görevi, başbakanlıksa başbakanlığa gelir. Cumhurbaşkanı ise cumhurbaşkanlığına.