CHP'nin İmralı oylamasından hangi karar çıktı?

TBMM'de kurulan komisyonun terör örgütü PKK lideri Öcalan ile görüşme için yapacağı oylama öncesinde CHP'de yapılan toplantıdan İmralı'ya gitmeme kararı çıktı. Kesin karar ise bugün belli olacak!

İmralı Süreci'ndeki tansiyonu en yüksek dönem yaşanıyor. Sürecin başında Bahçeli tarafından çıkışı yapılan 'Öcalan Meclis'e gelsin DEM grubunda konuşsun' teklifi kamuoyunda karşılık bulmadı.

Komisyon dinlemelerine devam ederken DEM Parti Öcalan'ın da dinlenilmesi gerektiğini sık sık dile getirdi. MHP'nin de destek verdiği bu teklife önceleri çok da yanaşmayan AKP, Bahçeli'nin 'Gerekirse alırım yanıma 3 arkadaşımı giderim İmralı'ya' restinin ardından İmralı'ya gitme fikrine sıcak baktı.

Son olarak gözler yarına, komisyonda yapılacak İmralı oylamasına çevrildi. Oylamadan önce en çok da CHP'nin kararı merak ediliyor. Nihai karar bugün yapılacak toplantının ardından Özel tarafından verilecek.

DÜN AKŞAM BİR ÖN TOPLANTI YAPILDI: İMRALI'YA GİDİLMESİN!
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre dün akşam saat 23.00'a kadar CHP'nin komisyon üyeleri tarafından bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda İmralı konusu tartışıldı. Komisyondaki 11 vekilden 7'si İmralı'ya gidilmesin yönünde oy kullandı.

Bu 7 vekil İmralı'ya gidilirse Öcalan'ın siyasi figür olacağı ve bunun da CHP'ye zarar vereceğini savundu.
