Samanyolu Haber /Gündem / CHP'nin kurultay davasında 2. görevsizlik kararı /04 Temmuz 2025 16:57

CHP'nin kurultay davasında 2. görevsizlik kararı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada asliye ceza mahkemesi tekrar "görevsizlik" kararı verdi. Dosya, görev uyuşmazlığının çözülmesi amacıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’ne sevk edildi.

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CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda oy karşılığı usulsüzlük yapıldığına dair iddialar üzerine başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davada, mahkeme bir kez daha "görevsizlik" kararı verdi. Dosya, görev uyuşmazlığının çözülmesi amacıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında açılan davayı daha önce değerlendiren Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti. Mahkeme, sanıkların fiillerinin "rüşvet" suçu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin belirlenmesi gerektiğini vurgulamış, ayrıca sanıklardan Erkan Aydın’ın geçmişte üç dönem milletvekili seçilmesi nedeniyle, milletvekillerinin görevdeyken işlediği iddia edilen suçların ağır ceza mahkemesi yetki alanına girdiğini ifade etmişti.

Sanık avukatlarının, davanın asliye cezada görülmesi yönündeki itirazları da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine dosya, değerlendirme yapılması için Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ağır Ceza Mahkemesi ise davanın yeniden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerektiğine karar verdi.

Ancak Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, ikinci kez görevsizlik kararı vererek yargı mercileri arasındaki yetki çatışmasının giderilmesi amacıyla dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş’in, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca "oylama sürecine hile karıştırmak" suçundan yargılanmaları isteniyor. Savcılık, her bir sanık hakkında 1 ila 3 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediyor.
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