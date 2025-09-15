CHP'nin Kurultay davasından erteleme çıktı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 4 kurultay delegesinin CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'na yönelik açtığı "yok hükmünde olduğunun tespiti (mutlak butlan), iptali" ve "tedbir kararının istenmesi” talebiyle açtığı dava dosyaları birleştirilmişti.





Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugün 4. duruşması gerçekleşti.





BEKLENEN DOSYA KESİNLEŞTİ

Mahkeme, 30 Haziran’daki son duruşmada, CHP’nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı asliye ceza yargılamasına konu iddianamedeki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vermişti.





Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla dosyanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği kesinleşmişti.





DOSYAYA BİLİMSEL MÜTALAA SUNULDU

4. duruşma öncesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi Dr. Volkan Aslan'ın hazırladığı bilimsel mütalaa dosyaya sunuldu.





Sözüer ve Aslan, bilimsel mütalaada, "Asliye hukuk mahkemelerinin Siyasi Partiler Kanunu’ndaki (SPK) açık hükümlere rağmen, siyasi partilerin kurultaylardaki seçimlerle ilgili kendilerini görevli sayıp davalara bakmalarının anayasa ve siyasi partiler mevzuatında öngörülen seçim yargısını ortadan kaldıracak nitelikte bir sonuç doğuracağı, bu nedenle görevsizlik kararının verilmesi gerektiği" belirtildi.





"MUTLAK BUTLAN OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI ENGELLEMEZ"

Mütalaada, "Somut uyuşmazlıkta hukuk mahkemesi kendini görevli saysa dahi mutlak butlan veya yokluk kararının verilmesinin hiçbir dayanağının söz konusu olmadığı, mevcut dava veya ilgili kovuşturmalarda verilecek kayyım, tedbir v.b. kararların hukuka aykırı olacağı, bunların başlayan olağan ve olağanüstü kurultay süreçlerin engellemeyeceği" ifade edildi.Image





"MASLAHATGÜZARDAN DAVA GÖRÜYORSUNUZ"

Duruşmada tüm davacıların avukatı Onur Yusuf Üregen ile CHP avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysen duruşmada hazır bulundu.





CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu vekili Av. Hüseyin Uğur Poyraz, duruşma salonunun küçük olmasına tepki göstererek; "Acilen büyük salona geçmeniz lazım. Erteleyemeyeceğinizi düşünüp, maslahatgüzarlıktan dava yapıyorsunuz sanırım" dedi.





DAVA RESMEN BAŞLADI

Hâkim mahkeme salonunun bu salon olduğunu, şu an değiştirilmesinin olanaklı olmadığını belirtti. Mahkeme hâkimi, duruşma öncesi gelen dosyaları okudu.





Bu dosyaların daha önce İstanbul'dan istenen dosya olduğu görüldü. Hâkim, davalı CHP tarafının sunduğu Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz ve Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu'nun bilimsel görüşlerinin de dosyaya eklendiğini açıkladı.





Taraf avukatların ifadesine geçildi.





"DAVALI TARAFIN İTİRAZI MAKUL DEĞİLDİR"

Tüm davacılar vekili Av. Onur Yusuf Üregen; "YSK mesrur kararında siyasi partilerin seçimiyle ilgili kendi görev alanının sandık konularıyla sınırlı olduğunu belirlemiştir. Sandık dışı konuların adli hukuk olduğunu belirlemiştir. Dolaysıyla davalı tarafın itirazı makul değildir. Zaman aşımına yönelik iddialarda muteber değildir. Davamız kamu düzenine aykırılık kastı olduğu için her zaman ileri sürülebileceği en temel ilkedir" dedi.





ORGANİZE SUÇ FAALİYETİ SAYDI

"CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli olağan kurultayı kamu düzenine aykırılık ve kanunsuzlukla mutlak butlanla bağlantılıdır" savunmasını yapan Üregen; "Genel Başkan ve kurullarının seçimlerine yönelik dönemin tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize bir şekilde SPK'ye muhalefet ederek kurultaya hile karıştırılması, kurultay iradesini ortadan kaldırmıştır. Nitekim bu organize suç faaliyetiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma neticesinde çok sayıda partiliye dava açılmıştır. Genel Başkan ve milletvekillerinden oluşan şüpheliler hakkında da dokunulmazlıklarını kaldıran fezleke işlemleri sürmektedir" ifadelerini kullandı.





"BÖYLE KONUŞTURAMAZSINIZ"

Salonda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, "Buna müsaade edemezsiniz. Suç organizasyonu ne demek? Sensin suçlu. Sensin kriminal" dedi. Av. Poyraz ise hakime "Böyle konuşturamazsınız. Siz de taraflı olursunuz" tepkisini gösterdi.





"ZATEN SENİ MUHATTAP ALMIYORUZ"

İtirazların ardından savunmasına devam eden Av. Üregen'in savunmasında "suç" kelimelerini kullanması üzerine milletvekili Özer; "İddia diyeceksin kardeşim. İddia o, sayın savcım, suç isnadında bulunuyor" dedi. Devam eden Üregen; kurultay iradesinin sakatlandığını savunarak; davanın esası hakkında karar verilinceye kadar kamu düzeninin güvenliği için olağan Kurultay ile seçilmiş partinin Genel Başkanı Özel'in, MYK üyelerinin, PM üyelerinin ve disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevden alınmasını talep etti. Bunun üzerine taraf avukatı Poyraz; "Kayyım atansın sen de parti avukatı ol" dedi. Bunun üzerine Üregen; "Bir şey demiyorum ama böyle dava olmaz. Herkesi muhattap alamam" ifadelerini kullandı. Poyraz da, "Zaten seni muhattap almıyoruz" yanıtını verdi.





Tartışmanın ardından taleplerine devam eden Üregen; olağan ve olağanüstü kurultayın iptal kararına kadar CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönem yetkili kurullar üyelerinin görevlerine iade edilmesini istedi.





"KILIÇDAROĞLU HUKUKSUZ KURULTAY KARARI ALDI" İDDİASI

Müdahil talebinde bulunan Fahri Taşdelen, "Hukuksuz başlayan bir kurultaydan kimse hukuk isteyemez" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun 25 Temmuz 2020'de seçilmesinin ardından 3 yıllık görev süresini aştıktan sonra kurultay kararı aldığını, bu nedenle karar alırken yetkili tüm organların yetkisiz olduğunu belirtti. Taşdelen, 38. Olağan Genel Kurultay'ı hakkında hukuksuz bir biçimde karar alındığını, bu nedenle davanın hukuksuz olduğunu iddia etti. Taşdelen; mevcut yönetimin olağanüstü kurultayla meşru hâle geldiğini belirtti.





"HAYAL ÜRÜNÜYLE HAREKET EDİYORLAR"

Söz hakkı tanınan davalı CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan; "Yüksek Seçim Kurullarının görevli olduğu şüphe dışıdır. Mahkemenin görevsiz olduğunu tekraren beyan etmemiz gerekiyor. Davacılar tarafından anlatılmaya çalışılan suç organizasyonu haliyle 'suç örgütü' isnadı iddianamede bile yok. Hayal ürünüyle hareket ettikleri ortada. Partiyi kimin yöneteceğine mahkemenin karar vermesini sağlamak amacıyla dava açıldığını söylemiştik. Ne yazık ki İstanbul 45. Asliye Hukuk'un kararı bu endişemizi haklı çıkarmıştır. İstanbul İl Başkanlığımıza polis ablukasıyla girilmesi, partinin başkaları tarafından yönetilmesinin amaçlandığını göstermektedir. CHP'ye baskı o kadar yoğun hâle gelmiştir ki, il başkanlığımızın yer değişikliği talebi dahi sicile işlenmemiştir" dedi.





"MAHKEME GARABETE DUR DEDİ"

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına değinen Çağlayan; "Mahkeme bu garabete dur demiştir" ifadelerini kullandı. Birleşen davalarda tedbir isteminin davanın yaklaşık bulguyla dâhi ispatlanmadığını belirten Çağlayan; "Esas hükümde tedbir verilemeyeceğinden kabul edilmemiştir" dedi.





"MAHKEME PARTİNİN İÇ İŞLEYİŞİNE KARIŞMIŞTIR"

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararının yanlış bir usulle alındığını savunan Çağlayan; "Yani ceza hükmü kurulması mümkün olmayan bir maddeden mahkeme partinin iş işleyişine karışmaya çalışmıştır" diye konuştu. Dosyada sundukları bilimsel görüşlere değinen Çağlayan; "Mutlak butlanın sayılması için bizatihi kanunda yazılı bir hükme aykırı hareket etmek gerekir. Sonuçtan mutlak butlan çıkmaz" dedi.





"DAVA KONUSUZ KALMIŞTIR"

Daha önceki benzer konuda olan ve mahkemeye sunulan Yargıtay ve AYM kararlarına değinen Çağlayan; "Amaç kurultay yenilemekse, parti zaten bir önceki olağanüstü kurultayla yapmıştır. Gelişen şartlar CHP'nin üzerinde oluşan baskılardan delege söz söylemek zorunda kalmıştır. Kurultay delegeleri çok hızlı bir zamanda gerekli imza sayısını toplayarak CHP'yi olağanüstü kurultaya çağırmıştır. İstanbul delegesi de çok hızlı bir şekilde İstanbul İl Kongresi'ni toplantıya çağırmıştır. SPK'de kayyım atansa dahi çok hızlı kurultay toplaması kararlaştırılmıştır. Gelecek tarihte yapılacak olağanüstü kurultay ve olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin davayı bir kez daha konusuz bırakacağı açıktır. Davayı dürüstlük kuralına göre açmayan Lütfü Savaş, zaten dava açtığı tarihte üyelik haklarından faydalanamamaktadır" dedi.





"SİYASİ PARTİLER KENDİ KENDİNİ YÖNETEBİLMELİ"

Savaş'ın dürüstlük kuralına uymadığını belirten Çağlayan; "Konuya ilişkin Yargıtay, AYM ve Sayıştay kararları bağlıyor. Karşı taraf tarafından aksine bir delil de konamamış. Artık mahkemelerin siyasi partilerin kendi kendini yönetmesinin önünü açması gerekir" dedi. Çağlayan, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebinin esastan reddi kararı verilen dosyanın dosyaya kazandırılmasını talep etti. Çağlayan ayrıca; Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın akıbetinin sorulmasını ve yapılacak olağanüstü kurultay ve olağanüstü il kongresinin sonuçlarının davayı etkileyeceğinden sonuçlarının ilgili yüksek seçim ilçe kurullarından istenmesini ve tüm davacıların üç üyelik haklarından faydalanamayacaklarının sorgulamasını talep etti.





"DAVACININ YASAL DAYANAĞI YOK"

Duruşmaya katılan müdahil taleplerinin vekillerini, davalı vekillerin ifadelerine katıldıklarını söyledi. Müdahil talep velilerinden Av. Levent Dağdeviren, davacı vekillerin hiçbir dilekçelerinde herhangi bir yasa maddesine değinmediklerini vurgulayarak; "Bu davanın yasal ve içtihadı dayanağının olmadığını gösteriyor" dedi.





22. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY'IN DURDURULMASINI TALEP ETTİ

Av. Üregen söz hakkı alarak, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı kararın hukuken facia olduğunu savundu. Katılan avukatların bu ifadeye gülmesi üzerine CHP avukatı Çağlayan; "Sayın meslektaşlar, karşı taraf avukatının da hukuku bize emanettir. Yapmayın lütfen" dedi. Üregen, mahkeme tarafından erteleme kararı verilmesi durumunda, mahkemenin sağlıklı gidişatı açısından CHP'nin 22. olağanüstü kurultayının durdurulmasını talep etti.





DAVA ERTELENDİ

Mahkeme ara kararında; tedbir kararı verilmesine gerek olmadığına, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin gerekçesi yazıldığında dosyalarının istenmesine, seçime katılan katılmayan tüm delege listelerinin 21 Eylül'den sonra yazı yazılarak istenmesine, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak davacıların üyeliklerinin durumunun sorulmasına karar verdi.





Mahkeme hakimi, davayı 24 Ekim'e erteledi.