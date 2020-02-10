CHP'nin masasındaki anket: İmamoğlu, Erdoğan'ı geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na düzenli olarak sunulan araştırmada; Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’a rakip olan isimler arasından yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı Erdoğan’ı geçiyor.





Araştırmaya göre; Erdoğan ile İmamoğlu’nun yarıştığı bir seçimde, kararsızların ve oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı da en düşük seviyede gerçekleşirken; Erdoğan’ın oy oranı yüzde 39,1; İmamoğlu’nun oy oranı ise yüzde 41,4 olarak belirleniyor. Çalışmada; İmamoğlu’nun her partiden oy aldığı, kararsızların ve oy vermeyeceğini belirtenlerin oranını da düşürdüğü vurgulanıyor. Erdoğan’ın karşısına çıkan diğer adaylarda ise seçime katılım oranı düşerken, diğer adaylar diğer partilerden İmamoğlu kadar oy alamıyor.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni yılla birlikte düzenli olarak sunumu yapılmaya başlanan “Gündemetre Türkiye’nin Gündemi Araştırması” adlı çalışmanın ocak ayına ilişkin sonuçlarında çarpıcı veriler ortaya çıktı. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan çalışma seçmenlerin en acil sorunları, yurttaşların son bir ayda en çok konuştuğu konular, iktidarın icraatlarına dair memnuniyet oranları ile seçmenlerin olası seçimlerde tercihlerinin ne olacağı ölçülüyor. Türkiye’nin 26 ildeki 120 ilçede yer alan 131 farklı mahallede, 2 bin 507 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada özetle şu sonuçlara ulaşıldı:





İmamoğlu, Erdoğan’ı geçiyor: Çalışma kapsamında olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ile 6 farklı ismin rakip olması durumunda ortaya çıkan oy oranlarına ilişkin karşılaştırmalar yapıldı. Buna göre Erdoğan’ı yalnızca İmamoğlu geçebiliyor. Bu ihtimalde Erdoğan yüzde 39,1; İmamoğlu yüzde 41,4 alıyor. Erdoğan’ın en düşük oy aldığı durum ise Ali Babacan’ın olası adaylığında yaşanıyor. Bu durumda Erdoğan yüzde 37, Babacan ise yüzde 27,1 alıyor. Erdoğan karşısında en düşük oyun alındığı ihtimal ise Abdullah Gül’ün adaylığında oldu. Buna göre Erdoğan yüzde 37 alırken, Gül yüzde 25,2’de kalıyor.





Kararsızlarla İmamoğlu yüzde 50’yi buluyor: Çalışma kapsamında Erdoğan ve İmamoğlu’nun adaylığı olasılığında kararsızlar ve oy kullanmayanların eğilimlerine göre dağılımı yapıldığında İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 49,27’ye; Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 44,34’e çıkarken; yaklaşık yüzde 6,4 kesim oy kullanmayan kesimi oluşturuyor.





İmamoğlu her partiden oy alan tek aday: Çalışma kapsamında Erdoğan ile İmamoğlu’nun rakip olduğu bir seçimde İmamoğlu’nun AKP de dahil her partiden oy alabildiği, HDP’nin blok olarak destek verdiği tek aday olduğu, İYİ Parti’nin de desteğinin yüksek olduğu belirtiliyor. Erdoğan’ın, AKP seçmeninin yüzde 93’ünden oy alırken MHP seçmeninin ise yüzde 56’sından oy aldığı; İmamoğlu’nun ise CHP seçmeninin yüzde 96’sından; HDP seçmeninin yüzde 76’sından ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 81’inden oy aldığı belirtiliyor. İmamoğlu’nun ayrıca Ali Babacan’ın kuracağı partiye oy vereceğini söyleyen seçmenlerin yüzde 84’ünün de oyunu alıyor. ANKARA





6 İSMİN ADAYLIĞI KARŞILAŞTIRILDI

Çalışma kapsamında Erdoğan ile İmamoğlu’nun yanı sıra CHP’nin 23 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün rakip olduğu olasılıklarda ortaya çıkan sonuçlar şöyle:





- İmamoğlu’nun rakip olduğu bir seçimde Erdoğan yüzde 39,1 alırken, İmamoğlu yüzde 41,4 alıyor. Erdoğan-İmamoğlu yarışında kararsızların oranı yüzde 9,3, oy kullanmayanların oranı da yüzde 10,3 oluyor.





- Muharrem İnce’nin rakip olduğu bir seçimde Erdoğan yüzde 43,1 alırken, İnce ise yüzde 32,6 alıyor. Kararsızların oranı yüzde 10,4; oy kullanmayanların oranı ise yüzde 13,9 oluyor.





- Meral Akşener’in rakip olduğu bir seçimde Erdoğan yüzde 40,8 alırken, Akşener yüzde 30,1 alıyor. Kararsızların oranı yüzde 9,5, oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 19,6 oluyor.





- Mansur Yavaş’ın rakip olduğu bir seçimde Erdoğan yüzde 39,5 alırken, Yavaş yüzde 32,6 alıyor. Kararsızların oranı yüzde 9,1, oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı da yüzde 18,7 oluyor.





- Ali Babacan’ın rakip olduğu bir seçimde Erdoğan yüzde 37 alırken, Babacan yüzde 26,1’de kalıyor. Kararsızların oranı yüzde 14,5, oy kullanmayanların oranı da yüzde 22,4 oluyor.





- Abdullah Gül’ün rakip olduğu bir seçimde Erdoğan yüzde 37 alırken, Gül yüzde 25,2’de kalıyor. Kararsızların oranı yüzde 14,5; oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı ise 22,7 oluyor.