CHP'nin 'Mersin mitingi krizi'nin perde arkası ortaya çıktı

NASIL KARAR VERİLDİ?





‘HINCAHINÇ DOLACAK'





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 Aralık'ta Mersin Cumhuriyet Meydanı'n da yapmak istediği mitinge valiliğin izin vermemesinin altında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun mitingindeki kalabalığı karşılaştırmamanın yattığı öne sürüldü. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan ve bu iddiayı gündeme getiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Miting yapmamız engellenmek istenen meydan belediyemizin de tapulu malıdır” dedi.CHP'nin düzenleyeceği mitingde Mersinlilere 3 Ocak'ta 13 km'lik metro inşaatının temelinin atılacağı müjdesi de Kılıçdaroğlu tarafından verilecek. Ayrıca 17 km'lik raylı sistemin de temelinin atılacağı duyurulacak.Mitingin Mersin'de yapılması kararı genel merkez tarafından kararlaştırıldı. Başkan Vahap Seçer, “Mersin miting için iyi bir tercih oldu. En muhalif yer, CHP'nin de en güçlü olduğu kalesi durumunda olan ildir” dedi. Cumhuriyet Meydanı'nda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Eylül 2021'de açılış adı altında miting düzenlediğini belirten Seçer, şunları söyledi:“Cumhuriyet alanı Mersin Belediyesi'nin tapulu arazisidir. Mersin'de miting alanları belli ama AKP miting alanı yeri olarak belirlenmeyen Cumhuriyet alanında miting yaptı. Aynı yerde CHP de miting yapmak istedi. Vali, CHP'nin o meydanda miting yapmasına izin vermedi. Valiliğin yaptığı devlet adamlığına yakışmadı. İl başkanımız sonunda her zaman miting yapılan Mersin Tevfik Gür Stadı'nın yanındaki alanda miting yapmayı kabul etti. Hangi şart olursa olsun mitingimiz görkemli olacak.”Başkan Seçer 4 Aralık'ta yapılacak mitingler için Cumhuriyet Meydanı'nın CHP'ye verilmemesini şu gerekçeye dayandırdı: “Aynı meydanda miting yapmamıza izin verilseydi ertesi gün Erdoğan'ın yaptığı mitingle Kılıçdaroğlu'nun mitinginin fotoğraflarını yayınlayacaktık. Erdoğan'ı mitinginde alanın 4'te 1'i ancak doldurulmuşken Kılıçdaroğlu'nun da aynı alanın tamamının hıncahınç dolu olduğu görülecekti. Aynı meydanda iki mitingin karşılaştırılmasını da engellemiş oldular. Şunu da söyleyebilirim ki gösterilen yeni miting alanının da dolup taşacağına tanık olacağız.”