CHP'nin olağanüstü kurultayı hakkında mahkemeden karar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart günü yaptığı açıklamada CHP'ye kayyım atanması hazırlıkları olduğu iddiasını dile getirerek, tüzüğün genel başkana verdiği yetkiye dayanarak CHP'yi olağanüstü kurultaya götürme kararı aldığını açıklamıştı.



Bu gelişmenin ardından eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının iptali istemiyle dava açmıştı.



Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün verdiği kararda CHP'nin 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararının yürürlüğünün durdurulması talebine yönelik ihtiyati tedbir istemini reddetti.