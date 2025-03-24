Samanyolu Haber /Gündem / CHP'nin olağanüstü kurultayı için iptal başvurusu! /24 Mart 2025 15:34

CHP'nin olağanüstü kurultayı için iptal başvurusu!

Aralarında eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da bulunduğu bazı delegeler, CHP yönetiminin aldığı olağanüstü kurultay kararının yürürlüğünün durdurulması ve iptali için mahkemeye başvurdu.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanması ihtimalini ortadan kaldırmak için 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararı aldığını açıklamıştı. CHP'den bazı delegeler kurultayın iptali için mahkemeye başvuru yaptı. 

Başvuruyu yapan isimlerin Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan olduğu öğrenildi. 

CHP'nin olağanüstü kurultay kararını iptal ettiğine dair geçen günlerde sosyal medyada çıkan iddialar üzerine Yüksek Seçim Kurulu bir açıklama yapmıştı. 

Açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır" denilmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'nin olağanüstü kurultayı için iptal başvurusu! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:07:15