CHP'nin otobüs şoförüne de tutuklama talebi

Hakimliğe sevk edilen şoför hakkında ev hapsi cezası verildi.





CHP'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yapacağı yürüyüşün valilik tarfından engellenmek istenmişti, ancak yürüyüş on binler eşliğinde düzenlenmişti.CHP Genel Başkanı Burhanettin Bulut, 23 Nisan'da milletvekillerini 1. TBMM'ye götüren otobüs şoförünün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"İyice zıvanadan çıktılar. Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler. Suçu, 23 Nisan’da milletvekillerimizi 1. Meclise götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden!"CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen CHP'nin otobüs şoförüne hapsi verildiğini duyurdu.