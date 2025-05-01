CHP'nin otobüs şoförüne de tutuklama talebi

CHP Genel Başkanı Burhanettin Bulut, 23 Nisan'da milletvekillerini 1. TBMM'ye götüren otobüs şoförünün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.
Hakimliğe sevk edilen şoför hakkında ev hapsi cezası verildi.
"BİRAZ İNSAF, BİRAZ AKIL, BİRAZ VİCDAN"
Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İyice zıvanadan çıktılar. Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler. Suçu, 23 Nisan’da milletvekillerimizi 1. Meclise götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden!"
EV HAPSİ VERİLDİ
CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen CHP'nin otobüs şoförüne hapsi verildiğini duyurdu.