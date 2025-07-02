Samanyolu Haber /Gündem / CHP'nin Saraçhane mitinginde 42 kişiye gözaltı /02 Temmuz 2025 09:21

CHP'nin Saraçhane mitinginde 42 kişiye gözaltı

CHP'nin Saraçhane'de düzenlediği mitingin ardından, polis yurttaşlara müdahale etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de 42 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

SHABER3.COM

CHP, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleşen operasyonun ardından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100'üncü gününde Saraçhane'de miting düzenledi. 

Mitingin sona ermesiyle Bozdoğan Kemeri'ne gitmek isteyen kalabalık grup ile polis arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kalabalık gruptan gözaltına alınanlar oldu. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre müdahale sırasında gözaltına alınan üç basın mensubundan ikisi serbest bırakılırken Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek hala gözaltında. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de 42 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 

Yerlikaya şunları yazdı: 

"Bu akşam Saraçhane’de Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır.

Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. 

Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'nin Saraçhane mitinginde 42 kişiye gözaltı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:47:58