Samanyolu Haber /Gündem / CHP'nin tartışılan ismi Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi /11 Aralık 2024 14:41

CHP'nin tartışılan ismi Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

CHP'nin eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş partiden ihraç edildi. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, geçen haftalarda Savaş'ın "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabında CHP'nin DEM Partisi ile görüşmesini eleştirdiği için "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edilmişti.

Savaş ile ilgili CHP'den ihraç kararı geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.

Yücel, kararın MYK toplantısında oybirliğiyle alındığını söylemişti.

LÜTFÜ SAVAŞ NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?
Lütfü Savaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.

İHRAÇ KARARI GELDİ
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'den ihraç edildiği bildirildi.
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