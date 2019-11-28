CHP'nin yaşadığı son kriz ile moral bulan AKP vitrini düzeltmek için atağa geçti

CHP’de yaşanan tartışmayla birlikte siyaset kulisleri hareketlenirken; yeni partilerin kurulması ve erken seçim beklentisinin artmasıyla siyasette kartların yeniden karılacağı, partiler arasındaki taktik savaşları ve algı operasyonlarının da hızlanacağı belirtiliyor. Yerelde transfer kapısını açan AKP yönetimi, CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti başta olmak üzere muhalefet partilerinin belediye başkanları ile belediye meclis üyelerini transfer etmek için çalışma yapıyor. Ağırlıklı olarak ilçe belediyelerinden geçişlerin olacağı belirtilirken, il ve büyükşehir belediye başkanlarından da sürpriz katılım olabileceği kaydediliyor. AKP’nin bu hamleyle hem yeni kurulacak partilere olası geçişlere karşısında “parti güç kaybediyor” görüntüsünü önlemek hem “parti çekim merkezi olmaya devam ediyor” algısı oluşturmak istediği hem de Millet İttifakı’ndaki iç tartışmaların daha da alevlendirilmesinin amaçlandığına dikkat çekiliyor.





TÖRENLERLE KATILIM

AKP’ye geçecek belediye başkanları için grup toplantıları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın il ziyaretleri, il başkanları toplantısı ya da ilçe kongrelerinde özel tören yapılması planlanıyor. AKP yöneticileri, “Bize geçmek isteyen belediye başkanları var. Hepsinin katılımı aynı anda olmaz. Aşama aşama bir iki hafta arayla katılımlar yapılır” görüşünü dile getiriyor. Parti kulislerinde, Denizli’nin CHP’li Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi’nin 10 gün önce AKP’ye geçmek üzere partisinden istifa ettiği, ancak CHP yönetiminin devreye girmesiyle istifasını geri aldığı ileri sürülüyor. AKP, Cumhur İttifakı’nda herhangi bir sorun yaşanmaması için talep gelmesine karşın MHP’den belediye başkanı transferi yapmayı ise düşünmüyor.





AKP’de muhalif belediye meclisi üyelerinden de geçişlerin hedeflendiği kaydediliyor. AKP’nin bu yolla azınlıkta kaldığı belediye meclislerinde çoğunluğu yakalamayı amaçladığı kaydediliyor. Bir AKP yöneticisi, “Çoğu belediye meclisinde sadece 4-5 sayıyla çoğunluk bizde değil. Belediye meclislerinden de katılımlar sağlandığı zaman çoğunluğu alırız ve istersek belediye başkanının çalışmalarını kilitleriz” görüşünü dile getirdi.





‘EN RAHAT SEÇİM OLACAK’

AKP, 2023’te yapılacak seçime kadar geçece sürede Millet İttifakı’ndaki sıkıntıların artacağı, İYİ Parti’nin ittifaktan kopacağı, İstanbul ve büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere HDP’li seçmenin desteğiyle CHP’nin kazandığı belediyelerde yönetim krizlerinin yaşanacağı, tüm bu gelişmelerin ise AKP’nin lehine olacağı hesabı yapıyor. CHP’deki iç karışıklığın süreceğini belirten AKP yöneticileri, “CHP’nin içine 2010 kaset kumpasından sonra yerleşen bir yapı var. Bunlar Kılıçdaroğlu’nun kalmasını sağlamaya çalışıyor, bu nedenle de külliye yalanı ortaya atıldı. Partide de buna karşı birçok konuda milli duruş sergilenmesi gerektiğini düşünen bir kesim var. Oradaki meseleyi CHP’nin kendi milli unsurlarına terk ediyoruz, onlar bu işi toparlayacaklar. 2023 seçimi bizim en rahat gireceğimiz seçim olacak. Biz milli olan herkesle ittifak yaparız, millileşecek CHP ile de yaparız” değerlendirmesini yaptı. Yeni partilerle ilgili bir kaygılarının olmadığını savunan AKP yöneticileri, “Cumhurbaşkanımızın eli herhalde armut toplamayacak. Bir tartışma açar ve bunları paketler” görüşünü ileri sürdü.