CHP'ye bir engel daha: Sandığa da salon yok!





'GEREKÇE HAFTA SONU MAÇLARI'





'AKP'YE SERBEST, CHP'YE YASAK'

Peki soruyoruz! Bundan yalnızca iki ay önce, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AKP Ordu İl Kongresi bakanlığa ait salonda yapıldığında spor müsabakaları neden bahane edilmedi? Devletin spor salonu, devletin okulları, devletin imkanları AKP’ye serbest, CHP’ye yasak mı? Bu devletin tüm imkanları sadece AKP’nin tapulu malı mı? Bu karar sadece bir spor salonunun verilmemesi meselesi değildir. Bu, CHP’nin ve milyonların iradesini baltalama girişimidir. Bu Altınordu’daki CHP üyelerinin iradelerine ipotek koymaktır. Bu, demokrasiyi hiçe sayan, sandıktan korkan, halkın iradesinden çekinen bir yönetim anlayışının itirafıdır. Bu skandal kararın arkasında imzası olan demokrasi düşmanlarını sert bir şekilde kınıyorum. Tarih onları hiç unutmayacak.





Ekrem İmamoğlu’nun önüne çıkarılan engeller, sadece bir adaya değil, halkın iradesine vurulmak istenen bir prangadır! Diploması üzerinden yaratılan sahte tartışmalar, yargı sopasıyla açılan siyasi davalar, aday tanıtım toplantıları için salonların verilmemesi ve şimdi de ön seçimin engellenmeye çalışılması. Tüm bunlar, sandıktan korkanların, demokrasiden kaçanların çaresiz çırpınışlarıdır! Ama nafile! Ne yaparsanız yapın, halkın iradesini durduramayacaksınız!





Sandık kurulacak, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı halkın kararıyla belirlenecek. Engelleri aşacağız, hukuksuzlukları bozacağız, bu düzeni değiştireceğiz! Gün gelecek, bu karanlık zihniyetin sonu gelecek. Tüm bu engellemeler, halkın iradesine ve demokrasinin temel ilkelerine açık bir müdahaledir. Ancak ne baskıya ne de adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. CHP örgütü olarak buradan ilan ediyoruz: Sandık kurulacak, ön seçim yapılacak, Cumhurbaşkanı adayımız halkın iradesiyle belirlenecek.





CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin tek adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt gezileri kapsamında ziyaret ettiği Kastamonu, Trabzon ve Erzincan'da 'salon engeli' ile karşılaşmıştı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun kullanılmasının talep edildiği, ancak Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün hafta sonu maçlarını gerekçe göstererek izin vermediği ortaya çıktı.Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Altınordu İlçe Başkanı Bulut Gürsoy, “Bundan yalnızca iki ay önce, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AKP Ordu İl Kongresi Bakanlığa ait salonda yapıldığında spor müsabakaları neden bahane edilmedi?" dedi.Gürsoy, açıklamasında şunları kaydetti:"Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu İlçe Örgütü olarak, 23 Mart’ta yapılacak Cumhurbaşkanı aday belirleme ön seçimimiz için Altınordu’da sandıklarımızı kurmak üzere Atatürk Kapalı Spor Salonu’nu kullanmak için tüm yasal başvurularımızı eksiksiz tamamladık. İlgili tarihte salonun müsait olduğu ve kullanımımız açısından bir sorun olmadığı tarafımıza bildirilmesine rağmen resmi dilekçe ile yaptığımız başvurumuz bekletilmiş ve Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, skandal bir karara imza atarak bu sürecin önünü kesmiştir. Bahane olarak hafta sonu spor müsabakaları gösterilerek salonun tarafımızdan kullanılmasına izin verilmemiştir.Biz buradayız ve bu oyunları daha önce de gördük. Ne yaparlarsa yapsınlar, CHP’nin önünü kesemeyecekler. CHP İlçe Örgütü olarak bu antidemokratik ve hukuk tanımaz karara karşı her türlü demokratik mücadeleyi verecek, halkın iradesini çiğnetmeyeceğiz. Bu düzenin böyle devam etmesine izin vermeyeceğiz. Gün gelecek, bir cesur yürek çıkacak ve tüm bu hukuksuz, adaletsiz oyunları bozacak. O gün yakındır ve o gün, halkın gerçek iradesinin tecelli edeceği gündür. CHP başaracak, Türkiye kazanacak. Sandık bizim, karar bizim. CHP başaracak, Türkiye kazanacak."