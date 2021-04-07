Samanyolu Haber /Gündem / CHP'ye kapatma davası mı geliyor? /07 Nisan 2021 09:26

CHP'ye kapatma davası mı geliyor?

Gazeteci Fatih Portakal, imzası 104 emekli amiral tartışmasının ardından CHP'ye kapatma davası açılabileceğini iddia etti. İddiasını sosyal medya hesabından paylaşan ve MHP ile AKP'nin bu konuda ittifak yaptığını ileri süren Portakal "Notu bırakıyorum..." ifadesini kullandı.

SHABER3.COM

Gazeteci Fatih Portakal, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'gelecek hafta CHP kapatılsın' deme ihtimallerinin olduğunu yazdı.

Fatih Portakal, "Notu bırakıyorum:Gelecek hafta Bahçeli ve Erdoğan’ın “CEHAPE kapatılmalıdır” deme ihtimali var" dedi.

Portakal, "Yargıtay savcılığı geç saatlere kadar üzerinde çalışılan dosyayı inceliyor bile olabilir" diyerek şu açıklamada bulundu:

"Notu bırakıyorum: Gelecek hafta Bahçeli ve Erdoğan’ın “CEHAPE kapatılmalıdır” deme ihtimali var. Gidişat bunu gösteriyor. Hatta Yargıtay savcılığı geç saatlere kadar üzerinde çalışılan dosyayı inceliyor bile olabilir. Muhalefette cesaret bunun için olmalı. Kaçsanız da sizi kovalar."



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'ye kapatma davası mı geliyor? Sonraki Haber >>

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

Türkiye iyi yönetilmiyor

Türkiye iyi yönetilmiyor

"Yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz"

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Perinçek amiralleri fena sattı

Perinçek amiralleri fena sattı

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:24:27