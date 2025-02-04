CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a soruşturma başlatıldı

14 Mayıs 2023 günü yapılan genel seçimlerde CHP listelerinden İstanbul milletvekili seçilen ve partisi Demokrat Parti'den istifa ederek bugün düzenlenen grup toplantısında CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.



CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşma yaptı.



Enginyurt'un konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.



CEMAL ENGİNYURT NE DEMİŞTİ?



Cemal Enginyurt CHP grubunda rozet töreninde yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"Recep Tayyip Erdoğan bizi öyle bir hale getirmeye çalışıyor ki. Erdoğan biz ne senin gibi olacağız ne de kara toprağın olacağız. Biz Atatürk'ün askeri olacağız. Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Tek adam diye tutturana sesleniyorum. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun."