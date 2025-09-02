Samanyolu Haber /Ekonomi / CHP'ye kayyım ekonomiyi salladı Merkez Bankasından faiz mesajı geldi /02 Eylül 2025 22:46

CHP'ye kayyım ekonomiyi salladı Merkez Bankasından faiz mesajı geldi

CHP İstanbul il başkanlığına kayyım kararının ekonomiyi vurdu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz düşmeyecek mesajı verdi. Karahan, “Şokların dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermiyoruz” dedi.

Bu yıl başlattığı Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında daha önce Eskişehir, Uşak, Denizli, Kayseri ve Ankara’yı ziyaret eden Karahan, Bursa’da bugün iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

Karahan, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) kararlarında enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentilerin dikkate alındığını, öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığın korunacağını söyledi. Faiz adımlarının büyüklüğünün toplantı bazında, ihtiyatlı ve tamamen enflasyon görünümüne odaklı belirlendiğini ifade etti.

SIKI DURUŞ DEVAM EDECEK

Enflasyonda kalıcı bozulma ihtimaline karşı tüm araçların devreye alınabileceğini belirten Karahan, sıkı duruşun fiyat istikrarı sağlanana dek devam edeceğini aktardı. “Şokların dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermiyoruz” dedi.

Bu sürecin; iç talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde iyileşme yoluyla dezenflasyona katkı sağladığını dile getirdi.

Maliye politikasındaki eşgüdümün dezenflasyonu desteklediğine dikkat çeken Karahan, dışsal şokların süreci bozmasına izin vermediklerini söyledi. Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon eğiliminin kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Karahan, yıl sonunda enflasyonun TCMB tahmin aralığında kalmasını beklediklerini açıkladı.

Fiyat istikrarının kalıcı hale gelmesinin toplumsal refahı artıracağını kaydeden Karahan, büyümenin sürdüğünü ve ekonomide sektörel dönüşümün gözlendiğini de sözlerine ekledi.
