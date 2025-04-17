CHP'ye kayyım iddiası soruşturması: Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı

Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'ye perşembe günü geçici kayyım atanacağını iddia ederek, "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verdi. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Kütahyalı'nın ifadesinin İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınacağı öğrenildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yürütülen halkı yaratıcı bilgiyi alenen yayma konusu soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan istinabe gereğince adı geçen şahıs az önce gözaltına alınmıştır" denildi.



Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok, müvekkili hakkında yurt dışı yasağı ve imza yükümlüğü şeklinde adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.



Uçanok, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:



"Kamuoyunun malumu olduğu üzere, müvekkilimiz R. Ozan Kütahyalı hakkında 16.04.2025 tarihinde X hesabından yaptığı paylaşımlar sebebiyle soruşturma başlatılmıştır. Müvekkilimiz, ifade vermek üzere İstanbul’dan Ankara’ya giderken Bolu’da gözaltına alınmıştır. İşlemlerin ardından ifadesi alınan müvekkilimiz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir.



Müvekkilimiz herhangi bir suç kastı olmadığını samimi şekilde ifade etmiştir. İşlemlerin ardından ifadesi alınan müvekkilimiz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir. Müvekkilimiz herhangi bir suç kastı olmadığını samimi şekilde ifade etmiştir. Soruşturma neticesinde müvekkilimizin aklanacağına dair inancımız tamdır. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."