Samanyolu Haber /Gündem / CHP'ye kayyım tartışmasında flaş gelişme: Mahkeme 'esastan' reddetti, kayyım boşa düştü /11 Eylül 2025 13:32

CHP'ye kayyım tartışmasında flaş gelişme: Mahkeme 'esastan' reddetti, kayyım boşa düştü

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davasını esastan reddetti. Gürsel Tekin, kongrenin iptal edilmesi kararı alınması sonrasında 2 Eylül’de CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanmıştı.

SHABER3.COM

Ankara’daki mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptalini isteyen davayı esastan reddetti. Yani mahkeme iddiaları değerlendirdi ve kongrenin iptalinin gerekmediğine karar verdi. Hukukçulara ve CHP’li yöneticilere göre bu, 8 Ekim 2023’te Özgür Çelik’in seçildiği kongrenin meşru olduğu anlamına geliyor.

CHP’li Gükhan Günaydın alınan yeni kararla usulsüzce verilen iptal kararının ortadan kalktığını belirterek, “İstanbul 45. Asliye’nin aldığı karar ortadan kalkmıştır. Hukuken artık bir kayyım kararı yoktur!” ifadelerini kullandı.

Karara ilişkin Halk TV’ye değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise “İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin haksız ve usulsüz vermiş olduğu kayyıma ilişkin tedbir kararı kendiliğinden kalkmış oldu. Şimdi İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin resen bu kararı kaldırması lazım. Bu da şu demek; aslında İstanbul İl Kongresi’nin herhangi bir sıkıntı olmadığı, her şeyin usulüne uygun olduğu, her şeyin şeffaf olduğu ve ‘bir şaibe olmadığı’ Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edildi.” ifadelerini kullandı.

Karar bağlayıcı
Kararın İstanbul’u bağlayıp bağlamayacağı şeklindeki soruya Çiftci, “Elbette bağlayacak. Tedbir kararı bir geçici önlem. Burada esastan verilmiş bir karar var. Yani ‘yargılamayı yaptım, delilleri topladım ve bu davayı kabul etmeme yönelik bir delil bulamadım’ diyor esastan. Esastan verilmiş bir karar, başka bir yetkisiz mahkemenin hem de vermiş olduğu tedbir kararını kaldırır ortadan. Kendisine geçici heyet diyen kayyumun görevi şu an itibarıyla yok sayılıyor. Olmayacak bir görev halinde şu an.” karşılığını verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'ye kayyım tartışmasında flaş gelişme: Mahkeme... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:32:28