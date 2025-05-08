Samanyolu Haber /Gündem / CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturması: Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı /08 Mayıs 2025 17:13

CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturması: Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye başlatılan 'şaibeli kurultay' soruşturmasında mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

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CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

CHP’nin şu anki Genel Başkanı Özgür Özel’in rakibi olan eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı.

İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı.
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