CHP'ye şok: İl binasını aldıkları isim 650 milyon euroluk uyuşturucu dosyasından çıktı!

22 KİŞİ HAPİS TALEBİYLE YARGILANIYOR

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; Sarıyer ilçesinde bulunan bina, SEAS Besicilik adlı şirketin yetkilisi olan Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019'da CHP'ye satıldı. Braka 14 bağımsız bölümden oluşan bu binayı, satıştan 35 gün önce resmi olarak devraldı. Açılan davada 22 şüphelinin tamamının, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi gereğince 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

650 MİLYON EUROLUK KOKAİN SEVKİYATI

Arnavut asıllı olan Ali Rıza Braka, 2019 yılında, binanın satışından 4 ay önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Güvenlik kaynaklarına göre, önceki ismi Gertian olan Braka'nın Avrupa'da çok ortaklı bir uyuşturucu ticaretine adı karıştı.

2019'DA TÜRK VATANDAŞI OLDU

2019 yılının ağustos ayında Türk vatandaşlığı hakkı kazanan Braka, aynı yılın kasım ayında tartışmaya konu olan binayı resmi olarak satın aldı. 35 gün sonra da binayı CHP'ye satan Braka'nın, yer altı dünyasında 'Agim' kod adıyla tanındığı da güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiler arasında. Braka'nın adının karıştığı ileri sürülen uyuşturucu sevkiyatındaki ortaklarından O.A., 2020 yılında Kayseri'de sahibi olduğu çimento fabrikasında silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. O.A.'yı öldürdüğü tespit edilen E.Y., cinayeti 2 milyon euro karşılığında işlediğini de itiraf etmişti.

CHP: İLANLA BULDUK, SAHİBİNİ TANIMIYORUZ

Konuyla ilgili ulaştığımız Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan, kendi adına da müvekkili adına da yazılı veya sözlü bir açıklama yapmadı. Konuya ilişkin görüşlerini sorduğumuz CHP kaynakları ise İstanbul İl binasının satış ilanını bir emlak sitesi üzerinden bulduklarını ve eski sahibinin geçmişine ilişkin herhangi bir bilgilerinin olmadığını belirttiler.

Geçtiğimiz yerel seçimlerden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasının satışıyla ilgili para sayma görüntüleri basına sızdırılıp olayla ilgili 22 kişi hakkında iddianame hazırlandı. CHP'nin binayı satın aldığı Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisindeki kamera kayıtlarında, çantalarla getirilen paraların sayıldığı görülüyordu. Başlatılan soruşturmada, CHP'nin 39 milyon 870 bin lira olarak belirttiği satışın, yaklaşık 15 milyon lirasının elden verildiği ortaya çıktı.2018 yılında, Belçika'nın Antwerp limanına tonlarca kokainin getirilerek piyasaya sürülmesiyle ilgili, M.B., O.A., U.K. ve Y.A. ile ortaklık yaptığı ileri sürülen Braka, bu ticaretten kısa süre sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkını elde etti. Braka, toplam değeri 650 milyon euro olduğu belirtilen kokainin sevkiyatında ismi geçenlerden U.K. ile birlikte SEAS Besicilik adlı şirkette de ortaktı. U.K. ile Braka'nın ortaklığı, 2019 yılının başında, Braka henüz Türk vatandaşı olmadan önce sona erdi.