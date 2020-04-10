Samanyolu Haber /Gündem / CHP'ye teşekkür eden doktora soruşturma /10 Nisan 2020 21:01

CHP'ye teşekkür eden doktora soruşturma

Türkiye'de sosyal medya paylaşımlarına yönelik açılan soruşturmalarda sınır tanınmıyor. Bu kez, bir doktor hsosyal medya hesabından maske yardımını paylaştığı için soruşturmalık oldu.

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde CHP'li belediyenin sağlık çalışanları için yaptığı yardımı, sosyal medya hesabında paylaşarak belediye başkanına teşekkür eden aile hekimi Sibel Gören, hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Gören, “Suç unsuru nedir acaba? Bu günlerde bile bunlarla uğraşılmasını protesto ediyorum” dedi.Sibel Gören geçen günlerde Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak kendilerine maske ve ve eldiven gönderen CHP’li İzmit Belediyesi’ne teşekkür etmişti.

Gören mesajında, “Aile Sağlığı Merkezleri’nin unutulduğu günlerde bizi unutmayan Fatma Kaplan ve İzmit belediyesine çok teşekkürler…” ifadelerini kullanmıştı.

Gören, bugün yeni bir paylaşım yaparak hakkında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gören, "Bu paylaşımım şikayet edilmiş. Hakkımda soruşturma açılmış, savunmam isteniyor. Buradaki suç unsuru nedir acaba? Bu günlerde bile bunlarla uğraşılmasını #ProtestoEdiyorum. Hem de Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun tüm soruşturmaların ertelenmesi ile ilgili yazısı varken..." ifadelerini kullandı. 
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