CHP'yi eleştiren Kılıçdaroğlu'na destek Erdoğan'dan geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika dönüşü uçaktakilerin sorularını yanıtladı.





İMRALI ZİYARETİ YORUMU: "SÜRECE KATKI SUNACAK"

Meclis komisyonu, İmralı Adası'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşme kararı aldı.





Erdoğan, konuya ilişkin "Cumhur İttifakı olarak, Terörsüz Türkiye çalışmalarını eşgüdüm içinde yürütüyoruz" dedi.





Komisyonda farklı siyasi partilerin sürece dahil olmasının ve katkı vermesinin çok önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, "Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak?değerlendiriyoruz" dedi.





ERDOĞAN'DAN, KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK!

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi hedef aldığı videosu ile gündemde...





X hesabından video mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılmaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" demişti.





Kılıçdaroğlu ayrıca CHP'nin "İmralı'ya gitmeme" tavrını da eleştirmişti.





Uçakta, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolu mesajına dair de konuşan Erdoğan şunları söyledi:





"Sayın Kılıçdaroğlu da görüyoruz ki; koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiştir. CHP'yi rüşvet, irtikap, hırsızlık, yolsuzluk girdabına sürükleyen anlayıştan rahatsız olduğunu söylüyor. Demek ki; bir rüşvet çarkı var. Onu kendisi de kabul ediyor. Bugün, CHP yönetiminin tek gündemi yargının önündeki korkunç iddiaları perdelemek, dikkatleri başka yönlere çekmek, gürültü çıkartarak partinin içine düştüğü bataklığın görülmesini engellemektir. Umarız CHP'liler, partilerini çepeçevre kuşatan bu ahtapottan kurtarabilir."







