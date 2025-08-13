Samanyolu Haber /Gündem / CHP'yi sarsan iddia: Özlem Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye geçiyor /13 Ağustos 2025 10:44

CHP'yi sarsan iddia: Özlem Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye geçiyor

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının AKP'ye katılacağı yönündeki iddialar siyasi kulislerde gündeme oturdu.

SHABER3.COM

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar siyasi kulislerini hareketlendi. Çerçioğlu tarafından iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu'na ilişkin iddiaları doğruladı.

Sözcü TV'ye konuşan CHP’li Bülbül, Sultanhisar, Söke, Yenipazar belediye başkanlarının da AKP'ye geçeceğini söyledi.

AKP’Lİ BAŞKAN YALANLADI
AKP Aydın İl Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Cumali Uçar ise bu söylentilere ilişkin bir açıklama yaparak iddiaları net bir şekilde yalanladı. Uçar, "Çerçioğlu'nun ne Cumhur İttifakı paydaşlarımızla ne de AK Partimizde olamayacağını hepimiz biliyoruz" diyen Uçar, CHP'li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın 13 belediye meclis üyesi ile perşembe günü AKP'ye katılacağını duyurdu.

MAKAM ŞOFÖRÜ DE AKP’YE KATILMIŞTI
Eski Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman'ın ardından, haziran ayında Çerçioğlu'nun 10 yıldan fazla makam şoförlüğünü yapan Aytekin Hızer de AKP'ye katılmıştı.

‘14 AĞUSTOS’TA KATILACAK’ İDDİASI
HaberTürk editörlerinden Mahir Kılıç'ın iddiasına göre, Çerçioğlu'nun 14 Ağustos’ta AKP’ye katılacağı ve rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı öne sürüldü.
