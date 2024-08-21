Samanyolu Haber /Gündem / CHP'yi sarsan ölüm: Evinde başından vurulmuş halde bulundu! /21 Ağustos 2024 18:40

CHP'yi sarsan ölüm: Evinde başından vurulmuş halde bulundu!

CHP’den Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, evinde başından vurulmuş olarak bulundu.

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Bursa'da, CHP’den Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları (32), evde başından vurulmuş olarak vuruldu. Yaşamına son verdiği düşünülen Memişoğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre olay, sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi’nde meydana geldi. CHP'den, Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’ın evinden, sabah eşi işe gittikten sonra tek el silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Memişoğulları’nı başından vurulmuş olarak bulundu. Yaşamına son verdiği düşünülen Alptuğ Memişoğlları'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ve boş bir kovan bulunurken, soruşturma sürüyor. 

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