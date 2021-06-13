Samanyolu Haber /Spor / Christian Eriksen'ın son durumu ne? /13 Haziran 2021 17:47

Christian Eriksen'ın son durumu ne?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Finlandiya ile oynanan maçta fenalaşan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.Eriksen’in sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavisine hastanede devam edileceği belirtildi.

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Danimarka Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, detaylı incelemeler yapmak amacıyla Eriksen'in tedavisine hastanede devam edileceği duyuruldu.

Christian Eriksen, EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. 

Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti.Finlandiya, mücadeleyi Joel Pohjanpalo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

 
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