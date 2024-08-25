Samanyolu Haber /Spor / Christoph Daum hayatını kaybetti /25 Ağustos 2024 02:23

Christoph Daum hayatını kaybetti

Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran Alman teknik adam Christoph Daum 70 yaşında hayatını kaybetti. Daum'un ölüm haberini eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat duyurdu.

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Türkiye'nin yakından tanıdığı, bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor gibi büyük kulüplerin teknik direktörlüğünü yapmış olan Alman teknik adam Christoph Daum hayatını kaybetti.

70 yaşındaki teknik adam bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Daum'un ölüm haberini Fenerbahçe ve Köln'de birlikte çalıştığı eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat sosyal medya hesabından duyurdu.

Özat paylaşımında "Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim. Ruhun şad olsun, ışıklar içinde uyu" ifadelerine yer verdi.

CHRİSTOPH DAUM KİMDİR?

Christoph Paul Daum 24 Ekim 1953, Oelsnitz, Erzgeb, Doğu Almanya dünyaya geldi. 1971 yılında Sportfreunde Hamborn 07 takımında futbola başlayan Daum 1975'te 22 yaşındayken Köln II takımına transfer oldu.

Daum'un 1981'de kazandıkları Almanya Amatör Şampiyonluğu sonrası o sezon sonunda 28 yaşında futbol hayatına son verdi.

Teknik direktörlük lisansını aldıktan sonra 1981 yılında amatör olarak çalışmaya başladı. Türkiye ve Avusturya'da lig şampiyonlukları yaşadı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca 3 kez lider girdiği son haftalarda şampiyonluğu kaybetti.

1999-2000 sezonunda Bayer Leverkusen'de, 2005-2006 ve 2009-2010 sezonlarında ise Fenerbahçe'de son haftada bıraktığı puanlarla şampiyonlukları kaybetti.

 Türkiye'de yıllarca görev yapan Christoph Daum Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Teknik adam Türkiye'de en son Bursaspor'u çalıştırdı.
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